Mercato Concurrent OM : Le LOSC d’accord avec le Milan AC, mais Sanches a une autre priorité ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…).Le LOSC serait d’accord avec le Milan AC pour le transfert de Renato Sanches mais le portugais aussi suivi par Paris donnerait sa priorité au club parisien.

Selon Sky Italia, Lille et Milan sont tombés d’accord pour le transfert de Renato Sanches aux alentours de 10 millions d’euros pour le joueur à qui il reste un an de contrat. Mais l’ancien du Bayern, voudrait rejoindre le club parisien, où il y a notamment Luis Campos et Christophe Galtier qu’il connaît bien. Mais Paris est pour le moment à l’arrêt dans ce dossier, et le club lombard espère tirer profit de la situation pour que le joueur les rejoigne.

L’équipe entraînée par Stefano Pioli, fait donc le maximum pour convaincre le joueur de 24ans et son agent, le renommé Jorge Mendes. Le Milan AC souhaite donc boucler ce transfert au plus vite, avant que Paris n’arrivent à trouver un accord avec le club lillois. Dans ce cas-là, nul doute que Renato Sanches rejoindrait les pensionnaires du Parc des Princes.