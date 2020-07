Mercato concurrent OM : Le LOSC prêt à miser sur un attaquant (très) expérimenté ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC s’apprête à voir bon nombre de ses joueurs quitter le club. Alors que le départ de Victor Osimhen se précise, Loïc Remy n’a pas prolongé, son remplaçant pourrait venir de la Turquie…

Le LOSC s’apprête à perdre plusieurs de ses joueurs. Victor Osimhen se dirige vers le Napoli tandis que Loic Rémy a vu sa visite médical échouer à Benevento. Le club nordiste aurait même déjà coché le nom d’un buteur turc afin de pallier les probables départs de ses deux joueurs…

Burak Yilmaz dans le viseur ?

Selon BeIN Sports, le LOSC serait intéressé à l’idée de faire venir le capitaine et attaquant de Besiktas, Burak Yilmaz (35 ans). Lille aurait même transmis une première offre au club turc aux alentours d’1 million d’euros. Estimé à 1,4 million d’euros par Transfermarkt, l’international turc a participé à 25 matchs de championnat et à inscrit 13 buts et délivrés 7 passes décisives.

Alors que Besiktas envisagerait de se séparer de son buteur, Yilmaz serait ouvert à l’idée de rejoindre le Nord de la France et de retrouver deux de ses compatriotes, Zeki Celik et Yusuf Yazici. Comme le défenseur portugais José FOnte, Burak Yilmaz pourrait amener toute son expérience à l’effectif lillois…