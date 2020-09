Mercato concurrent OM : Le meilleur défenseur lyonnais en route vers l’Italie ?

Membre important de la défense lyonnaise, le Belge Jason Denayer plaît en Italie. Le défenseur central est suivi avec attention par Naples !

Après avoir recruté Victor Osimhen pour un montant record, le Napoli regarde encore en ligue 1. Les Partenopei souhaitent s’attacher les services du Lyonnais Jason Denayer (25 ans). Naples va sans doute perdre Kalidou Koulibaly dans les prochains jours, et selon le quotidien Belge Het Laatste Niuews, les Italiens souhaitent faire de Denayer son successeur. Néanmoins, le transfert ne sera pas facile.

Lyon gourmand financièrement ?

Toujours selon le quotidien Belge, Lyon, qui n’était initialement pas vendeur, pourrait finalement céder Denayer contre 30 millions d’euros. Néanmoins, une telle vente représente un risque pour les hommes de Rudi Garcia. Le Belge est aujourd’hui le patron de la défense lyonnaise, et leur élément le plus régulier. Un départ ne laisserait plus que la déception Joachim Andersen et le très irrégulier Marcelo en défense centrale. Naples n’a pas encore fait d’offre, mais il faudra être très convaincant pour faire céder l’Olympique Lyonnais.