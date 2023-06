Mercato concurrent OM : Lens sur le point de perdre un premier taulier ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après les informations de Gianluca Di Marzio de SkySport Italia le défenseur central Kevin Danso pourrait quitter le RC Lens pour rejoindre le Napoli de Rudi Garcia.

Ca bouge chez le champion d’Italie ! Après le départ du coach Spaletti et l’arrivée inattendue de Rudi Garcia pour le remplacer, Naples s’attaque au mercato côté joueurs et cela ne sera surement pas une mince affaire.



La saison exceptionnelle des hommes de De Laurentiis aura révélé plusieurs excellents joueurs et il n’est pas surprenant de voir des intérêts venus des meilleurs écuries européennes pour les Osimhen, Kvaratskhelia ou autre Kim Min-jae. Ce dernier devrait d’ailleurs selon toute vraisemblance rejoindre le Bayern Munich et la presse italienne annonce déjà que Naples aurait jeté son dévolu sur Kevin Danso pour le remplacer.

Danso, le taulier lensois

Le club, champion d’Italie pour la première fois depuis 33 ans cette année, aurait les « yeux rivés » sur le défenseur central du RC Lens selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. L’international autrichien de 24 ans est l’une des révélations de la saison en Europe et l’un des tous meilleurs joueurs de Ligue 1. Le joueur d’1m90 a impressionné sur le plan physique notamment et par sa durabilité. Danso a joué 3234 minutes de L1 en 2022-23, ce qui fait de lui le 8ème joueur de champ le plus utilisé du championnat.