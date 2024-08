Mercato concurrent OM : Lens sur le point de perdre un taulier ! (départ acté ! )

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Les Lensois s’activent sur le marché des transferts, dans le sens des arrivés comme des départs. Et c’est bien Kévin Danso qui pourrait être le prochain à quitter Lens cet été. Victorieux 2-1 face au Panathinaïkós en barrage aller de la Conférence League, le mercato lensois s’affole ces derniers jours. L’après-match dans le couloir du stade Bollaert-Delelis avait tout l’air d’une dernière pour Kevin Danso. Sur le départ depuis un moment, Danso, d’abord annoncé à l’Atalanta, pourrait rebondir en Italie mais dans un autre club, celui de la capitale. Selon Fabrice Hawkins, le RC Lens est l’AS Roma sont quasiment d’accord pour le transfert du défenseur autrichien, le joueur a été convaincu par l’entraîneur romain et est ok pour rejoindre le club. Mais le non-départ de Dybala à Al Qadsiah pourrait bien chambouler le transfert du numéro 4 lensois, reste à savoir si cela aura des conséquences. D’autres clubs sont toujours positionnés sur le dossier de Kevin Danso.

🚨Le RC Lens et l’AS Roma sont quasiment d’accord pour le transfert de Kevin Danso 🔹Le joueur a été convaincu par le discours de Florent Ghisolfi. Il est OK pour rejoindre la capitale italienne ✅ 🔹Reste à savoir si le non départ de Paulo Dybala à Al Qadsiah peut avoir des… pic.twitter.com/wq4w5kY11F — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 23, 2024

Lens s’offre un ailier de Championship !

Le RC Lens continue de s’activer pendant ce mercato d’été. Ces derniers jours, les Lensois ont redoublé d’efforts sur le marché des offensifs, notamment après le départ d’Elye Wahi à l’OM. L’avant-centre M’Bala Nzola est déjà arrivé en provenance de la Fiorentina, mais Will Still souhaite également un ailier pour renforcer l’attaque. Selon les informations de Foot Mercato, les Sang et Or vont s’offrir Anass Zarouy (24 ans) pour 9M€ bonus compris. Un accord a été trouvé avec l’ailier gauche de Burnley pour un contrat de 5 ans.

🚨#RCL 🔴🟡

🆕Accord trouvé entre le RC Lens et Burnley pour Anas Zaroury🇲🇦

💰 Transfert de 9M€ bonus compris

▶️Contrat de 5 ans

W @Santi_J_FM https://t.co/0bbPAC4s4J pic.twitter.com/FL64rVx90b — Sébastien Denis (@sebnonda) August 21, 2024

