Mercato concurrent OM : les 5 dossiers chauds de Lyon

A la mi-saison l’OL est 9ème de Ligue 1 avec 17 points de retard sur le podium. L’équipe ne marche pas comme prévue ce qui va entrainer du mouvement lors de ce mercato d’hiver.

Le latéral droit français de 19 ans à la cote en Premier League. Newcastle et Chelsea font parties des clubs les plus intéressés. Les Bleues ont déjà formulé une première proposition de transfert à l’OL, pour Gusto. Il est une cible prioritaire pour le coach Graham Potter. Chelsea veut un transfert sec, avec un contrat de 6 ans et demi pour le latéral droit et ne souhaite pas le prêter dans la foulée.

Chelsea are in direct contact with OL for Malo Gusto. Understand personal terms are already agreed on long term deal, player open to the move. 🚨🔵 #CFC

OL have turned down Chelsea opening verbal bid, as @sebnonda reported — they want Malo Gusto to stay at least until June. pic.twitter.com/mAMz422kbu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023