Mercato Concurrent OM : Lille va récupérer un ancien joueur de Rennes !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Jonas Martin libre depuis la fin de son contrat avec Rennes devrait s’engager avec le LOSC.

Selon les informations publiées par RMC Sport, le milieu de terrain Jonas Martin devrait s’engager avec le Lille dans les prochains jours, sa visite médicale est même déjà prévue. Après 3 ans passés au Stade Rennais, le français de 32ans va découvrir un nouveau challenge avec le LOSC. L’ancien de Montpellier et Strasbourg notamment sort d’une expérience en demi-teinte, après deux saisons gâchées par les blessures, mais il a fini son passage en Bretagne de belle manière avec 35 matchs joués cette saison. A Lille, il retrouvera le président qui l’avait fait venir à Rennes, en la personne d’Olivier Létang, qui compte sur lui pour apporter toute son expérience et être aussi performant que cette année la saison prochaine.

à lire aussi :Mercato OM : Luis Henrique a fait son choix !

A Rennes, place aux jeunes !

Auteur d’un très bel exercice cette saison, Bruno Génésio explique pourquoi le club à décider de ne pas le conserver.

« C’est toujours un choix difficile de garder ou pas un joueur en fin de contrat, de lui dire. Il me semble que c’était la bonne décision de lui annoncer avant la fin de saison. Elle est liée à la stratégie du club, de promouvoir des joueurs du centre de formation, non pas à son niveau, parce qu’il a montré cette année que c’était un joueur très important et fiable. Mais il y a des politiques sportives du club qui font qu’on doit promouvoir des jeunes joueurs qui arrivent à maturité chez nous. » Bruno Génésio en conférence de presse d’avant match (01/04/2022)