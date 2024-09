Mercato concurrent OM : Lille veut tenter un dernier gros coup en prévision de la Ligue des Champions !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le mercato estival est terminé depuis vendredi 23H, mais ça n’empêche pas le LOSC de pister un buteur libre de tout contrat. Il s’agit de l’ancien mancunien, Anthony Martial.

Au lendemain d’une défaite 3-1 face au PSG, le mercato du LOSC ne semble pas terminer. Avec un calendrier chargé dû à la Ligue des Champions, les Lillois ont besoin d’un effectif étoffé pour s’aligner sur deux compétitions. Et le match face au PSG l’a démontré, avec un Jonathan David sur le banc, les Dogues ont manqué de vitesse et de percussion devant. Le LOSC piste donc à l’ancien mancunien, Anthony Martial libre de tout contrat. Le buteur français est également intéressé par ce projet sportif qui pourrait lui permettre de re jouer la Ligue des Champions, et retrouver l’équipe de France. Pour les dirigeants lillois l’aspect financier n’est pas un frein.

Matial vers le LOSC ?

🔴 L’international français Anthony Martial, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, serait dans le viseur de Lille. Malgré la fermeture du marché des transferts, le club nordiste peut faire venir un joueur dépourvu de contrat.https://t.co/QLOl9ijGzD pic.twitter.com/4rlnXYdpd1 — RMC Sport (@RMCsport) September 2, 2024

Le premier fut l’AS Monaco qui restait sur deux victoires consécutives mais recevait un sérieux client cet après-midi avec Lens.

Les Artois ont fait meilleure impression puisqu’ils ont d’abord tapé deux fois le poteau sur la même action en première mi-temps avant de voir un but refusé en seconde période pour une main pour le moins contestable…

Alors que l’on s’acheminait vers un succès de l’ASM après un but de Zakaria sur corner, c’est ce même Zakaria qui déviait malencontreusement de la main une frappe lensoise dans la surface de réparation. Pénalty (accordé après VAR) transformé par Frankowski et score final, un but partout.

