Mercato Concurrent OM : Lyon a une nouvelle piste à gauche, mais son meilleur joueur veut partir ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Il pourrait encore y avoir du changement à Lyon, Paqueta aurait des envies d’ailleurs et intéresserait Arsenal. Côté arrivée, Lyon se pencherait sur Souleymane Doumbia en cas d’échec dans le dossier Tagliafico.

Avec déjà 4 arrivées depuis le début du mercato, Lyon doit maintenant dégraisser et pourrait se séparer de Lucas Paqueta qui ne serait pas contre un départ du club rhodanien. Le Brésilien de 24 ans dispose d’une belle côte sur le marché et de plusieurs offres concrètes selon Jean-Michel Aulas. Trois grosses écuries seraient notamment prêtent à le recruter, Manchester City, Newcastle et Arsenal qui serait la piste la plus sérieuse. Selon Goal Brésil, le directeur sportif d’Arsenal , Edu Gaspar, a déjà contacté les agents du joueurs. Cependant, Arsenal ne souhaite pas payer les 80 millions demandés par Lyon, récemment en France on évoquait plutôt un transfert aux alentours des 60 millions mais le club londonien ne veut pas surpayer le joueur.

à lire aussi : Mercato OM : Nico Gonzalez intéressé mais bloqué par Xavi ?

Lyon toujours à la recherche d’un latéral gauche

Si les lyonnais doivent dégraisser ils ont malgré tout besoin de se renforcer notamment au poste de latéral gauche après le retour d’Emerson à Chelsea. Si la direction lyonnaise a jeté son dévolu sur l’argentin Tagliafico, après l’échec cuisant dans le dossier Malacia, lui aussi préférerait un transfert en Premier League. Le club de Jean Michel Aulas pourrait alors se tourner vers le joueur du SCO Angers, Souleymane Doumbia, une opération à moindre coût. L’ivoirien formé au PSG serait donc une solution de repli mais une solution bien réelle pour Lyon qui n’a aucun équivalent pour le moment à ce poste.

Lucas Paqueta a des envies de départ https://t.co/QYinwVozD2 — Foot Mercato (@footmercato) July 12, 2022