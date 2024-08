Mercato concurrent OM : Lyon ne paye pas Metz, Danso sur le départ de Lens et Bourigeaud vers le Qatar

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Metz saisit la LFP contre Lyon

Arrivé mi-juillet à l’Olympique Lyonnais contre 18,5 millions d’euros hors bonus, les Messins n’ont reçu qu’une partie de cette somme. Le FC Metz avait négocié un premier versement de 8M au 1er août, or le club rhodanien n’a envoyé que 3M d’euros et avec une dizaine de jours de retard. Metz a saisi la LFP contre Lyon pour versement incomplet. John Textor s’est défendu en évoquant la situation et la conséquence de droits télé faible, le président lyonnais demande de la patience.

🚨 Metz saisit la LFP contre Lyon ! L’OL n’a pas payé son premier versement de 8 M€ qui aurait dû être réalisé le 1er août dernier dans le cadre du transfert de Georges Mikautadze. ❌💰 À la place, Lyon n’a envoyé que 3 M€ et avec une dizaine de jours de retard. De son côté,… pic.twitter.com/Jh6ZqXHsJN — Actu Foot (@ActuFoot_) August 14, 2024

Ça bouge à Lens pour Danso

Le mercato de Lens s’emballe à 3 jours de leur début de saison face à Angers. Pourtant désireux de rester, Kevin Danso pourrait bien plier bagage vers l’Italie. L’Atalanta Bergame et la Juventus s’intéressent à son profil depuis le début du mercato. Mais s’il n’avait que la Premier League en tête, la tendance s’est inversé ces derniers jours pour le défenseur autrichien. Auteur d’une belle préparation, l’Atalanta a convaincu Danso de les rejoindre, tandis que la juventus n’a pas pu s’aligner sur les exigences trop onéreuses du club nordiste. L’international autrichien est tombé d’accord avec le vainqueur de l’Europa League la saison dernière, une offre italienne devrait être transmise aux dirigeants lensois qui demande plus de 25M d’euros pour libérer leur N°4. Pour Danso c’est aussi l’occasion de retrouver l’hymne de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive.

🚨#RCL 🔴🟡

▶️De prime abord pas vraiment chaud pour rejoindre l’Atalanta, Kevin Danso a été convaincu par le projet sportif du club italien

▶️le défenseur 🇦🇹 s’est déjà mis d’accord avec l’Atalanta

🆕une offre du club 🇮🇹 va rapidement arriver sur le bureau du RC Lens, qui… https://t.co/SOmQKgWmHz pic.twitter.com/BM3dGcKUAO — Sébastien Denis (@sebnonda) August 14, 2024

Bourigeaud s’envole vers le Qatar ?

Pourtant adoré du public rennais, Benjamin Bourigeaud souhaite quitter le club et s’envoler vers le Qatar depuis plusieurs semaines. Le milieu rennais devrait s’engager avec Al-Duhail. Le club qatari et les Rennais sont tous proches d’un accord pour un transfert inférieur à 10M d’euros, même si le club breton en voulait davantage. Avec 310 matchs, le joueur de 30 ans restera dans les mémoires des rouge et noir, surtout après son triplé face à Milan la saison dernière.

Rennes et Al-Duhail sont quasiment tombés d’accord sur le transfert de Benjamin Bourigeaud. Montant de l’opération : quelque 10 M€.https://t.co/ax0OkO8t2v pic.twitter.com/4tzJl5fxLf — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 14, 2024

