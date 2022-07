Mercato Concurrent OM : Lyon parvient finalement à signer Tagliafico !

Aulas tient enfin son latéral gauche, Tagliafico rejoint le club lyonnais comme l’annonce le journaliste italien expert du mercato Fabrizio Romano.

Lyon aura bataillé pour le recruter mais c’est maintenant chose faite, Nico Tagliafico rejoint le club rhodanien. Alors que l’international argentin (39 sélections) espérait recevoir une offre d’un club jouant la Ligue des Champions, celle-ci n’est pas venue. Le latéral gauche de l’Ajax signe un contrat de 3 ans à Lyon pour 4,2 millions d’euros.

à lire aussi : OM : Tudor dispose non pas de 4 mais de 5 attaquants ?

Lors des précédents mercato, Tagliafico était suivi par l’OM, mais l’argentin n’avait jamais rejoint la cité phocéenne. Priorité de Sampaoli lors du dernier mercato hivernal, le club phocéen avait dû se rabattre sur Sead Kolasinac après l’échec dans ce dossier. Le latéral gauche achève donc son aventure avec l’Ajax Amsterdam où il aura disputé 167 matches pour 16 buts et 22 passes décisives. Il prendra donc la place laissée vacante par Emerson, de retour à Chelsea, un bon coup pour Lyon qui attire un joueur d’expérience à moindre coût.

Official, confirmed. Nico Tagliafico joins OL on permanent deal from Ajax, agreement completed as he signed three year deal yesterday. 🔵🔴🤝 #OL

Ajax will receive €4m fee.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022