Mercato concurrent OM : Lyon peut croire au recrutement d’un top buteur…

L'ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, a ouvert la porte à un retour de l'attaquant du Real Madrid à Lyon…

Invité du Gones Cast, podcast du média Inside Gones, Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, a évoqué un possible retour de l’attaquant du Real Madrid à l’Olympique Lyonnais.

Benzema a envie de revenir à Lyon – Karim Djaziri

Karim Benzema s’est révélé à Lyon où il a connu le monde professionnel en 2005. Il inscrit 66 buts en 148 matchs et quitte le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Durant ces quatre années, le Français a remporté 4 titres de champion.

« Si Karim Benzema pense à l’OL? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie. Il m’en parle régulièrement, il suit tous les matchs. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie, l’OL c’est dans son cœur. Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n’a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. Je ne dis pas ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie. » Karim Djaziri – Source : InsideGones (26/01/2021)