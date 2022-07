Mercato Concurrent OM : Lyon prêt à doubler Marseille pour cet attaquant ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Selon Il Messaggero, Lyon et West Ham serait en concurrence pour recruter Justin Kluivert. L’OM ne serait plus en course pour l’accueillir.

Justin Kluivert, à qui il reste un an de contrat à l’AS Roma, ne sera pas conservé par son club en cas de belle offre. Lyon et West Ham seraient les deux écuries les plus à même de le recruter. L’OM, dont les finances sont maigres cet été, serait largué dans ce dossier. Selon la presse italienne, une offre entre 12 et 13 millions d’euros devrait convaincre les dirigeants Giallorossi de laisser partir l’ailier néerlandais.

Prêté à l’OGC Nice, Kluivert connaît bien la Ligue 1 où il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives lors de son passage sur la Côte d’Azur. Jean-Michel Aulas voudrait donc rapatrier l’ailier batave, reste maintenant à savoir si Longoria abandonne cette piste ou tentera de faire face à la concurrence de Lyon et surtout de West Ham.

« Kluivert? Laissons du temps de jeu à Konrad plutôt… » – Astier

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Cyril Astier, agent de joueur et invité de FCM, confie qu’il préférerait que l’OM donne sa chance à Konrad De La Fuente plutôt que de mettre 10 à 15 millions sur Justin Kluivert.

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)