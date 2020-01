Mercato concurrent OM : Lyon s’offre une 3e recrue !

Alors qu’André Villas-Boas attend avec impatience la fin du mercato (dans moins de 48h) et espère disposer d’un effectif inchangé, Lyon recrute à tour de bras avec l’objectif de remonter sur le podium !

Après Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere (prêté au HAC) et la vente de Lucas Tousart (25M€, prêté à Lyon jusqu’en juin par Berlin), Jean Michel Aulas a officialisé une 3e recrue. Le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães sera bien lyonnais. Le président Aulas a posté une photo du joueur en compagnie de son directeur sportif Juninho parti en Colombie pour finaliser un transfert estimé à 25M€ !

Lyon a donc réussi à doubler l’Atlético de Madrid dans ce dossier et s’offre un jeune brésilien a priori talentueux. Rudi Garcia va disposer d’un groupe plus étoffer pour atteindre l’objectif Ligue des champions. Pour rappel, Lyon dispose de 10 points de retard sur l’OM, 5 sur Rennes 3e!

Staff de Bruno Guimarães com Juninho Pernambucano

Volante do Athletico agora confirmado como reforço do Lyon 🇫🇷 pic.twitter.com/VZryIbuWTd

— Monique Silva (@Monique_Silva) January 29, 2020