Mercato concurrent OM : Lyon suit un gros talent écossais ?

L’OM va sans doute à nouveau devoir composer avec le club de Jean-Michel Aulas la saison prochaine dans la course pour le podium. Lyon lorgnerait sur un jeune latéral écossais. Inconnu du grand public, le joueur serait surveillé par de nombreuses écuries et pas n’importe lesquelles…

Manchester City, la Lazio, le Celtic, Bologne, le Bayern Munich… voici quelques prétendants à la venue de Aaron Hickey. Cet écossais de 18 ans évolue à Hearts, relégué en deuxième division écossaise la saison passée. Et Lyon suivrait attentivement la situation du jeune latéral, nous informe The Scottish Sun. Mais le club français ne serait pas en pole position pour accueillir le joueur, car ce dernier a déjà visité les installations du Bayern Munich et de Bologne, avance le média local.

Bologne tiendrait la corde

Bologne aurait même accepté de verser près de 1,8 millions de livres sterling au club de Hearts, pour s’attacher les services de l’Ecossais. Mais un dernier détail bloquerait la finalisation du dossier. Aaron Hickey souhaiterait des garanties sur son temps de jeu en Serie A. L’OL de Rudi Garcia pourrait profiter de ce ralentissement pour sauter sur l’occasion et dégainer une offre plus convaincante. Et sa dernière sortie en Ligue des champions, ce samedi 15 août, (victoire 3-1 face à Manchester City) ne laissera sûrement pas insensible le jeune joueur. À noter, que la Ligue 1 reprend dès le week-end prochain…