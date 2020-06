Mercato concurrent OM : Lyon veut recruter malin en Ligue 1 ? 6 noms évoqués !

Si l’OM attend son nouveau directeur sportif avant le début du mercato, l’un de ses principaux concurrents, Lyon aurait comme objectif de recruter en Ligue 1…

L’OL pourrait vendre deux de ses titulaires cet été: Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Bruno Cheyrou, le nouveau chef de la cellule de recrutement, pourrait faire un mercato orienté sur la Ligue 1. C’est en tout cas l’information avancée ce jeudi par Le Progrès, qui citent 6 cibles potentiels du club de Jean Michel Aulas…

Pablo, Celik, Cyorien…

Selon le quotidien régional, Lyon aimerait apporter de l’expérience à son effectif et aimerait profiter des difficultés financières de certains clubs français pour se renforcer. Dans cette optique, les défenseur centraux Pablo (Bordeaux / 29 ans / 2021) ou Jemerson (Monaco / 28 ans / 2020) qui sera libre seraient visés. Sur le côté droit, l’OL pourrait s’intéresser à Zeki Celik (LOSC / 23 ans / 2023), mais cette option s’annonce onéreuse.

Au milieu de Nice Wylan Cyprien (Nice / 25 ans /2021) est annoncé sur le départ et pourrait venir se relancer, Jean-Victor Makengo (TFC / 21 ans / 2022) devrait quitter son club pour le moment relégué en seconde division. Enfin, pour combler un possible départ de Dembélé vers la Premier League, Lyon pourrait tenter sa chance Kasper Dolberg (Nice / 22 ans / 2024) mais l’OGCN n’a pas besoin d’argent et ne devrait pas facilement laisser filer l’ancien buteur de l’Ajax…