Mercato concurrent OM : Monaco s’offre 3 recrues pour 40M€ !

Malgré un changement de coach, l’AS Monaco a du mal à se relancer. Roberto Moreno n’arrive pas à faire remonter l’ASM, seulement 13e au classement à 13 points de l’OM. Si le club olympien va être sage lors du mercato, à moins de 48h de la fermeture Monaco s’offre trois joueurs !

Malgré un effectif pléthorique, Monaco continue de recruter à coups de millions. L’ASM a clairement décidé de renforcer son entrejeu. Youssouf Fofana (21 ans) et Aurélien Tchouaméni (19 ans) débarquent sur le Rocher. Monaco a dépensé 15M€ pour s’offrir le milieu du RC Strasbourg et 20M€ bonus compris pour le jeune bordelais. De plus, Radoslaw Majecki (20 ans) s’est engagé avec l’AS Monaco qui a déboursé près de 6M€ pour s’attacher les services du gardien international espoir polonais du Legia Varsovie. Plus de 40M€ pour trois espoirs donc…

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youssouf Fofana en provenance de Strasbourg. Le milieu de terrain international Espoirs français s’engage pour 5⃣ saisons, jusqu’en juin 2024.

📄➡ https://t.co/d2PWAqVkun#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/E6tTepjLzF — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Aurélien Tchouaméni, en provenance des Girondins de Bordeaux, pour 5⃣ saisons jusqu’en juin 2024.

📄➡ https://t.co/3q6LANywRV#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/0iBi3EyEpA — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020





🖊🇵🇱 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Radoslaw Majecki en provenance du Legia Varsovie.

📄➡ https://t.co/yMGzjWBjuc#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/1LnNX0jgMa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020