Mercato Concurrent OM : Nantes met un stop à Nice ?

Nice souhaite recruter l’ailier nantais Moses Simon, mais Nantes vient de refuser leur offre de 10M€ selon Ouest-France. En effet, les nantais en demande 15M€ et tenterait de faire monter les enchères avec des clubs anglais.

Nantes déjà ambitieux dans son mercato, avec la probable venue de Moussa Sissoko, et l’intérêt ouvertement déclaré par le club pour Arkadiusz Milik, ne compte pas brider ses joueurs à la revente. A Nice, alors que Lucien Favre vient de faire son retour sur le banc, le club souhaite poursuivre son mercato, et s’intéresserait de près à Moses Simon pour remplacer Justin Kluivert qui est retourné à la Roma à la fin de son prêt.

Nantes fait monter les enchères avec Simon

Mais l’opération n’est pas si simple Nice a proposé 10M€ pour s’attacher les services du Nantais lié au club jusqu’en 2024. Mais Nantes a refusé, il demande 15M€ et compte bien sur la présence de Leeds dans ce dossier pour faire grimper les prix. Le nigérian d’1m68 sort d’une belle saison avec 8 buts et 6 passes décisives avec un FC Nantes performant. De quoi faire une belle plus value pour le joueur acheté 5 millions il y a 2 ans.