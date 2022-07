Mercato Concurrent OM : Nice ne retiendra pas ces 3 éléments ?

Alors que Nice n’avance pas dans ce mercato, le Gym souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs, dont Lemina, Schneiderlin ou encore Dolberg.

L’OGC Nice a déjà perdu Walter Benitez, Justin Kluivert et pourrait bientôt perdre Kephren Thuram mais souhaite encore dégraisser. Selon les informations de FootMercato trois joueurs seraient visés. Schneiderlin qui a 32 ans et dont le contrat se termine en 2023 ne sera pas retenu en cas d’offre. Plus surprenant maintenant, Mario Lemina performant depuis son arrivée à Nice serait lui aussi sur le départ, plus attendu par contre Kasper Dolberg ne serait pas non plus conservé.

Lemina, Dolberg et Schneiderlin poussés vers la sortie ?

En effet, l’attaquant avait déjà perdu du temps de jeu avec Christophe Galtier et n’entrerait pas dans les plans de Lucien Favre pour la saison prochaine. Le technicien suisse de retour sur la côte d’azur, attend plusieurs recrues (qui tardent à arriver) et souhaite se débarrasser des joueurs qui n’entrent pas dans son système de jeu.