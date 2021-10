Mercato concurrent OM: Nice proche de boucler une recrue hivernale ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Auteur d’un très bon de saison, l’OGC Nice pourrait se renforcer au poste de gardien de but cet hiver…

Christophe Galtier fait du bon travail du côté de Nice, avec comme conséquence une troisième place en Ligue 1 avec deux points d’avances sur l’Olympique de Marseille.

L’ancien entraîneur de Lille, souhaiterait se renforcer au poste de gardien de but, en recrutant une doublure à Walter Benitez. En effet, d’après les informations du média allemand Rheinische Post, Maduka Okoye joueur du Sparta Rotterdam serait en pôle pour atterrir à Nice dès l’hiver prochain. Le dossier serait très bien engagé, et le portier nigérian de 21 ans pourrait rapidement devenir la doublure dans les cages niçoises…

Julien Fournier, DS de Nice avait dénoncé le comportement des Marseillais après les incidents survenus le mercredi 27 octobre, lors de la rencontre Nice – OM.

Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM – Julien Fournier

« Le problème de notre société et des médias, c’est la caricature. Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM. Ce n’est pas ma lecture des événements, ce qui n’enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l’air. Cela m’embête qu’on revienne encore là-dessus. J’ai envie qu’on tourne la page. Marseille s’est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m’importe, c’est le prochain match à rejouer contre l’OM. Il va falloir le regagner car on l’a déjà remporté une fois» Julien Fournier – source : Nice Matin (18/09/2021)