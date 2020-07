Mercato concurrent OM : Non utilisé par Garcia, ce jeune attaquant souhaite (et va?) quitter Lyon…

RMC Sport annonce en effet que le joueur sait qu’il ne rentrera pas dans les plans de Rudi Garcia et a donc demandé à plier bagage. De quoi susciter l’intérêt de quelques formations comme celui des Girondins de Bordeaux. À noter que le club hollandais d’Utrecht est également sur le coup. En effet, l’intérêt des Glasgow Rangers pour l’attaquant des Girondins de Bordeaux Josh Maja (21 ans) avec une possible indemnité comprise entre 12 et 15 M€ serait dans les tuyaux. Toujours selon RMC Sport, Bordeaux aurait fait de Boubacar Fofana, le remplaçant à Maja. Une offre de 500.000€, pourrait satisfaire Lyon et laisser le jeune attaquant rejoindre la Gironde.