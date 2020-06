Mercato concurrent OM : Rennes ferme la porte à un départ de sa pépite !

Ce lundi, le Stade Rennais a organisé une conférence de presse pour le retour à l’entraînement. L’occasion pour le président exécutif de revenir sur différents dossiers mercato…

Après avoir évoqué le cas de M’Baye Niang à l’Olympique de Marseille, Nicolas Holveck, président exécutif du Stade Rennais s’est exprimé sur l’avenir d’Edouardo Camavinga.

On a fixé qu’il reste avec nous cette saison — HOLVECK

Le milieu de terrain, qui serait pisté par le Real Madrid, ne partira pas cet été… Malgré les rumeurs qui évoquent des sommes avoisinant les 50 millions d’euros.

« On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. Le prix fixé pour Eduardo Camavinga ? On a fixé qu’il reste avec nous cette saison parce que nous sommes ambitieux. C’est un garçon réfléchi, mature, il sait où est son intérêt sportif. Il me rappelle un joueur de Monaco (Mbappé, ndlr.) Il a une proximité incroyable avec Julien et son staff. On n’a reçu aucune offre »

Nicolas Holveck – Source : Conférence de presse