Mercato concurrent OM : Rennes, le drôle de choix de Bourigeaud…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après 6 saisons passées au club, Benjamin Bourigeaud devrait quitter les rangs rennais et s’envoler vers le Moyen-Orient.

Pourtant adoré du public rennais, Benjamin Bourigeaud souhaite quitter le club et s’envoler vers le Qatar depuis plusieurs semaines. Selon l’Equipe, le milieu rennais devrait s’engager avec Al-Duhail. Le club qatari et les Rennais sont tous proches d’un accord pour un transfert inferieur à 10M d’euros, même si le club breton en voulait davantage. Avec 310 matchs, le joueur de 30 ans restera dans les mémoires des rouge et noir, surtout après son triplé face à Milan la saison dernière.

Rennes et Al-Duhail sont quasiment tombés d’accord sur le transfert de Benjamin Bourigeaud. Montant de l’opération : quelque 10 M€.https://t.co/ax0OkO8t2v pic.twitter.com/4tzJl5fxLf — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 14, 2024

Rennes proche de s’offrir un attaquant

Alors que Rennes est tout proche d’enregistrer sa huitième recrue estivale, les dirigeants sont retournés à la chasse concernant un buteur norvégien. Selon Foot Mercato et le média norvégien Nettavisen, Les Rennais souhaitent s’attacher les services d’Henrik Meister. Une piste déjà avancée puisque les dirigeants bretons ont formulé une offre de 850 000 hors bonus pour l’attaquant du Sarpsborg 08. Le SRFC espère boucler le dossier avant le début du championnat.

Un ailier dans le viseur

Le mercato s’accélère en Bretagne. Après la récente signature de leur nouveau milieu Jordan James pour 5 millions d’euros, c’est à un Sud-Américain que les Rennais s’attaquent. Le club breton a un accord avec le club de MLS Real Salt Lake pour le transfert de Carlos Andrés Gomez. Le montant s’élève à 10 millions pour l’ailier droit auteur de 13 buts et 9 passes décisives en 23 matchs de MLS. Le joueur de 21 ans est attendu mercredi à Rennes pour passer sa visite médicale. Une concurrence donc pour Ludovic Blas dont la première saison ait été décevante sous ses nouvelles couleurs rouge et noir.