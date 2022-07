Mercato Concurrent OM : Rennes négocie pour ce défenseur expérimenté !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Après les échecs Umtiti et Kim Min-Jae, le club breton multiplie les pistes en défense. Le Stade Rennais serait en discussion avec le défenseur de l’Atalanta, Palomino.

Après le départ d’Aguerd vers West Ham, Rennes cherche toujours son remplaçant. Palomino, le défenseur argentin de 32ans serait en discussion avec le club breton. Il pourrait épauler la jeune défense du Stade Rennais qui manque d’expérience. En effet, le défenseur d’1m88 connaît déjà la Ligue 1 puisqu’il a évolué au FC Metz, mais il a surtout participé à une vingtaine de matchs de Ligue des Champions avec l’Atalanta, en plus de ses 180 matchs de Serie A.

Une recrue d’expérience pour guider la jeunesse rennaise

Comme Steve Mandanda, il pourrait être une recrue intéressante à court terme et capable de guider les jeunes pousses rennaises. L’argentin à l’avantage pour Rennes d’être à un an de la fin de son contrat et d’être évalué à 7,5M€, de quoi pousser l’Atalanta à le laisser partir cet été afin d’éviter qu’il parte libre l’été prochain. Les deux parties négocient pour le moment et doivent s’entendre sur les modalités financières.

Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, pourrait donc boucler l’arrivée de deux défenseurs centraux dans les prochaines semaines, puisque la piste Arthur Theate à Bologne avance elle-aussi dans le bon sens pour le club breton.