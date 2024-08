Mercato concurrent OM : Rennes tente un joli coup du côté du FC Barcelone !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le mercato estival est loin d’être terminé, les Rennais souhaitent s’offrir une pépite du FC Barcelone longtemps proche de l’OM.

Les Rennais continuent de pousser pendant ce mercato d’été pour renforcer son effectif. Avec un premier match face à l’Olympique Lyonnais, l’équipe doit être plus que prête dimanche. Pour ça, les dirigeants bretons sont en discussions actives avec le FC Barcelone pour recruter Mika Faye. Plusieurs clubs sont intéressés par le défenseur central, selon Fabrizio Romano, Rennes a formulé une première offre concrète d’environ 10M d’euros + une clause de 20/ 25% à la revente. Les Barcelonais demandent eux une clause de rachat pour garder un contrôle sur le joueur de 20 ans. Ce dernier devait rejoindre l’OM avant les désaccords avec Diambars autour de Bamba Dieng…

🔴⚫️👀 Rennes remain in active talks to sign Mika Faye from Barcelona after first bid last week.

Several clubs interested, decision soon. https://t.co/2WUqqLX4AT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024