Mercato concurrent OM : Textor pense à une ancienne priorité de Longoria pour remplacer Sage ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais envisage de racheter d’Everton, et d’y faire également quelques changements, comme changer d’entraîneur par exemple.

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor qui a des parts à Crystal Palace souhaite également racheter Everton. Le président américain a déjà des plans de retouche pour le club anglais, comme changer d’entraîneur. En effet il envisagerait de limoger Sean Dyche, et a déjà quelques noms en tête pour le remplacer. Parmi ces noms, l’ancien coach du LOSC, Paulo Fonseca pour qui les débuts sont très compliqués à l’AC Milan.

John Textor veut racheter Everton !

Presque un an après avoir posé bagage à Lyon, David Friio a été mis à pied par la direction lyonnaise. Le directeur sportif était venu en provenance de l’Olympique de Marseille pour redresser la barre et donner un renouveau dans un effectif en crise. Plusieurs raisons à son éviction, la mauvaise gestion du mercato d’été, surtout dans le sens des départs, mais également de très mauvaise relation en interne avec John Textor notamment.

David Friio évincé

Selon Razik Brikh, l’ancien directeur sportif a aussi souhaité évincer Pierre Sage au profit de Jorge Sampaoli, qu’il avait déjà placé à l’OM en 2021. « David Friio voulait choisir son coach. On l’a dit, concernant la présence de Sampaoli au Groupama Stadium lors du match contre Monaco, qui en plus fait après un post sur Instagram avec le hashtag TeamOL, on nous avait expliqué qu’il faisait simplement le tour de stades. Sauf que quand même, c’était mettre une pression inutile à l’encontre de Pierre Sage qui avait perdu le premier match de Ligue 1, c’est très surprenant aussi. On voit que David Friio voulait imposer ses méthodes, d’importer ses méthodes de l’Olympique de Marseille alors qu’on est à Lyon, c’est autre mentalité. Pablo Longoria dit qu’il avait été très surpris qu’un club comme l’OL l’ait recruté comme directeur sportif (…) On sentait bien qu’il ne voulait pas prolonger Pierre Sage « , a déclaré le journaliste.

A lire aussi : [OFFICIEL] Mercato OM : Un nouveau départ en attaque officialisé !