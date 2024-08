Mercato concurrent OM : trois recrues en approche pour le LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Les Lillois s’activent à 24h de la fin du mercato pour renforcer leur effectif. Avec la blessure d’Ismaily, le LOSC s’intéresse à un latéral de l’Atlético.

Il n’y a pas qu’en France que les clubs professionnels possèdent des indésirables, en Espagne aussi et notamment l’Atlético. Les Colchoneros doivent dégraisser leur effectif et pour ça, deux joueurs sont sur la liste des transferts, Thomas Lemar et Javi Galan. Le LOSC orphelin d’un latéral gauche depuis la blessure d’Ismaily s’est positionnés sur Galan. Selon El Chiringuito, les deux clubs sont en discussions pour le joueur de 29 ans. Galatasaray est également sur le dossier du latéral espagnol.

Lille sur Javi Galan !

Les Lillois ont eu du mal mercredi soir sur la pelouse du Salvia Prague, défait 2-1, le LOSC arrache tout de même leur qualification en ligue des champions. La concentration est désormais tournée vers ce week-end et la réception du Paris Saint-Germain, mais avant ça priorité au mercato. A 48h de sa fin, des renforts sont réclamés et en après-match, Bruno Génésio semblait s’attendre à en recevoir : « On connaît les exigences de la Champions League et on sait qu’on laisse des forces en cours de route. On a un match contre Paris qui arrive déjà, et c’est sûr qu’avec cette nouvelle formule, en plus, il va falloir avoir les forces nécessaires pour jouer toutes les compétitions à la fois ».

Ces renforts, les Lillois en ont besoin dans deux secteurs, au poste de latéral gauche depuis la blessure d’Ismaily. Mais également dans le secteur offensif, même si le président lillois rejette la piste André Ayew. « On n’a pas de contact avec André Ayew aujourd’hui et s’il y en a, c’est que quelqu’un les fait dans mon dos et je ne suis pas au courant », concluait ainsi Olivier Létang.

Un ailier proche de Lille

Dans le secteur offensif aussi Lille doit se renforcer. Selon Loic Tanzi, le LOSC devrait accueillir Matias Fernandez Pardo dans ses rangs, l’ailier belge arrive en provenance de La Gantoise pour un transfert sec dont le montant n’a pas filtré.

Mercato : l’ailier de La Gantoise Matias Fernandez Pardo proche de Lille https://t.co/kyF2JTPZbN — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 30, 2024

Un ancien de Ligue 1 de retour

Ancien du PSG, Mitchel Bakker devrait faire son retour en France mais un peu plus au Nord cette fois. L’arrière gauche est en route vers Lille pour passer sa visite médicale.

