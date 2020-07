Mercato Concurrent OM : Un ancien joueur controversé du PSG vers l’ASM ?

Alors que l’OM à tout juste d’officialiser sa première recrue. L’AS Monaco plutôt discret sur le marché des transferts, se serait positionné sur un ancien défenseur de Paris Saint-Germain. FCMarseille vous propose le mercato des concurrent pour les places européennes en Ligue 1…

L’AS Monaco, qui dispose d’un nouveau directeur sportif, serait intéressé par Serge Aurier. Le défenseur ivoirien pourrait faire son retour en France, trois ans après son départ de Paris Saint-Germain…

Paul Mitchell voudrait l’attirer dans ses rangs

Selon Sky Sports, l’AS Monaco serait très intéresser par le profil de Serge Aurier. Le défenseur de Tottenham est supervisé par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l’ASM. Ce dernier occupait un poste de recruteur chez les Spurs entre 2014 et 2016. L’ancien joueur du PSG est toujours sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2022. Sous les ordres de José Mourinho, Aurier est redevenu un élément important de l’effectif des Spurs. L’Ivoirien a participé à 35 matches cette saison, le joueur a marqué deux buts et délivré 8 passes décisives. Serge Aurier a quitté le Paris Saint-Germain en 2017 pour une somme d’environ 25 millions d’euros. Il pourrait débuter la rencontre ce soir pour le déplacement de Tottenham sur le terrain de Sheffield United (19H).