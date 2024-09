Mercato concurrent OM : un dernier départ à Lens ! ça pousse pour Cherki, Orban vers Trabzonsport ? les 3 infos du jour

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap’ des infos mercato du jour !

Wesley Said sur le départ ?

Devenu titulaire cette saison avec le nouveau RC Lens de Will Still, Wesley Said pourrait bien déjà quitter le nord de la France. En effet, selon Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour l’émission Le club des 5 sur YouTube, Trabzonsport serait très intéressé par son profil. Le club turc s’est également positionné sur Gift Orban du côté de Lyon. Ils ont donc besoin en urgence d’un attaquant et pourraient donc surpayer pour se l’offrir. Une première offre de 3 millions d’euros a été transmise aux dirigeants lensois, qui en attendent 6 à 7 millions pour le lâcher. Le mercato ferme ce vendredi en Turquie.

-Retournement de situation pour Wesley Saïd

-Trabzonspor qui a fait le forcing tout l’été sur Wesley Saïd s’est positionné avec une première offre de 3M

Avec la situation financière du club, Lens est ouvert à une vente et en espère 6/7M pic.twitter.com/yKPxFSudDQ — Mohamed (@MohaBezzouaoui) September 10, 2024

Cherki refuse la Turquie !

Après s’être mis les supporters à dos tout l’été pour des polémiques, Rayan Cherki rajoute un club à sa liste des refus. Après des rumeurs au PSG, à Dortmund, à Leipzig, à Fulham, c’est au Galatasaray de s’intéresser au profil du milieu offensif. Cependant selon Foot Mercato, l’espoir français est une nouvelle fois pas intéressé par un départ vers le championnat turc, où le mercato se ferme ce vendredi. Le Lyonnais au gros salaire devrait donc rester une saison de plus dans le club rhodanien, sachant qu’une proposition de prolongation de 3 ans avec augmentation de salaire est sur la table.

🚨 Rayan Cherki 🇫🇷 a refusé une offre de Galatasaray cet été. ❌ 🗞️ @Santi_J_FM pic.twitter.com/srwj9OKciA — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2024

Orban veut quitter Lyon ?

Un autre lyonnais pourrait rejoindre la Turquie. Auteur d’un doublé face à Strasbourg, Gift Orban est sur le départ. Le club de Trabzonspor serait intéressé par l’attaquant. Le club turc a formulé une offre de prêt payant d’1 millions d’euros avec une option d’achat de 6 millions. Une proposition loin des attentes de Lyon. L’OL souhaite un transfert sec, sachant que l’ancien attaquant de La Gantoise est arrivé pour 12 millions d’euros. Selon les médias turcs, le joueur est prêt à quitter l’OL pour la Turquie 8 mois après son arrivée.

🆕️ 𝗢𝗥𝗕𝗔𝗡 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗟’𝗢𝗟 ? Selon la presse turque, #Orban ne serait plus heureux à l’#OL et serait prêt à quitter le club rhodanien !#Trabzonspor aurait fait une offre de prêt, mais l’OL n’écouterait aucune offre hors achat. [📰 @fotomac via… pic.twitter.com/rHL1tadyAo — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 11, 2024

A lire aussi : LFP : Même Domenech avoue que c’est une « mascarade » !