Mercato concurrent OM : un dernier départ dans l’attaque lensoise !

Titulaire sur ce début de saison avec le RC Lens, Wesley Said pourrait bien être transféré dans les derniers jour du mercato…turc.

Devenu titulaire cette saison avec le nouveau RC Lens de Will Still, Wesley Said pourrait bien déjà quitter le nord de la France. En effet selon Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour l’émission Le club des 5 sur YouTube, Trabzonsport serait très intéressé par son profil. Le club turc dont le mercato ferme vendredi s’est également positionné sur Gift Orban du côté de Lyon. Ils ont donc besoin en urgence d’un attaquant et pourrait donc surpayer pour se l’offrir. Une première offre de 3 millions d’euros a été transmise aux dirigeants lensois, qui en attendent 6 à 7 millions pour le lâcher.

-Retournement de situation pour Wesley Saïd

-Trabzonspor qui a fait le forcing tout l’été sur Wesley Saïd s’est positionné avec une première offre de 3M

Avec la situation financière du club, Lens est ouvert à une vente et en espère 6/7M pic.twitter.com/yKPxFSudDQ — Mohamed (@MohaBezzouaoui) September 10, 2024

