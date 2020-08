Mercato concurrent OM : Un gros club Anglais et le PSG sur Houssem Aouar (Lyon) ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Brillant en Ligue des Champions, le milieu de terrain Lyonnais Houssem Aouar a vu sa cote grimper en flèche. Un gros club Anglais et le PSG sont passé à l’offensive pour le faire signer !

Houssem Aouar va sans doute agiter le mercato cette année. Le jeune lyonnais (22 ans) a crevé l’écran en ligue des champions, et il sera l’une des grosses cotes sur le marché. Privé de ligue des champions la saison prochaine, l’OL ne pourra pas le retenir, et acceptera de le vendre en cas d’offre satisfaisante pour eux… Et 2 gros clubs veulent profiter de cette situation.

ARSENAL FAIT UNE PREMIÈRE OFFRE, LE PSG S’ACTIVE EN COULISSE

Et le club qui s’est le plus avancé est Arsenal. Selon l’équipe, les Gunners ont proposé un échange incluant Matteo Guendouzi et une somme d’argent pour s’attacher les services d’Aouar. Offre refusée par Jean-Michel Aulas, qui préfère un transfert sec et espère obtenir 60 millions d’euros.

Mais Arsenal n’est pas seul sur le coup. Le journaliste Abdellah Boulma révèle ainsi que le directeur sportif du PSG Leonardo a rencontré les représentants du jeune lyonnais en mars. Rien n’a filtré concernant la teneur des échanges, mais une telle rencontre n’est sûrement pas le fruit du hasard. Le PSG place ses pions, et est en capacité de régler la somme demandée par l’OL… Tout comme Manchester City ou encore la Juventus Turin, eux aussi intéressés. Le mercato sera agité à Lyon.