Mercato concurrent OM : un gros coup à 72M€ pour le PSG ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après une large victoire 6-0 face à Montpellier, le PSG doit toujours enregistrer l’arrivé d’un numéro 9 pour pallier la blessure de Ramos. Les Parisiens se sont positionnés sur Victor Osimhen, l’attaquant napolitain veut lui aussi rejoindre le club de la capitale.

Premier du championnat de France, le mercato du Paris Saint-Germain n’est pas terminé. En plus des nombreux départs attendus (Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Carlos Soler, Nordi Mukiele), le PSG souhaite renforcer son effectif avec une ou deux recrues supplémentaires. Et malgré une large victoire 6-0 face à Montpellier en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Luis Enrique est enclin à enregistrer des renforts pour la saison. Depuis la blessure de Gonçalo Ramos, les Parisiens sont à la recherche d’un numéro 9 pour le remplacer et ont coché le nom de Victor Osimhen. Selon Sky Sport Italy, l’attaquant napolitain a déjà un accord financier avec Luis Campos. Le PSG pourrait bien enregistrer son arrivée pour 72M€, car le Napoli doit vendre son buteur pour pouvoir signer Romelu Lukaku. La position du joueur est également très claire, il veut rejoindre le PSG !

