Mercato concurrent OM : Un indésirable de Rudi Garcia (Lyon) en passe de rejoindre la Premier League?

Considéré comme un flop du mercato lyonnais, Bertrand Traoré tenterait de se trouver une porte de sortie. L’ailier burkinabé serait dans le viseur d’un promu de Premier League.

En 2017, Lyon a affronté l’Ajax Amsterdam en Europa League. Dans l’équipe néerlandaise, un ailier droit a tapé dans l’oeil de Jean-Michel Aulas : Bertrand Traoré. Le Burkinabé qui appartenait à Chelsea à ce moment-là était en prêt à l’Ajax.

TRAORE SERIEUSEMENT PISTE PAR FULHAM ?

Après l’épopée européenne des Lyonnais, les dirigeants ont dégainé le carnet de chèque pour s’offrir l’attaquant : près de 10 millions d’euros. Trois ans plus tard, il n’a pas été le joueur qu’attendaient les supporters et ferait même partie des flops de la saison avec Kenny Tete et Youssouf Koné.

En Premier League, l’ancien joueur de Chelsea a gardé une belle côte. Sky Sports nous informe que plusieurs clubs s’intéressent à son profil. Leicester, Everton, Newcastle et Crystal Palace suivraient sa situation mais un autre club insisterait pour récupérer le joueur aujourd’hui évalué à 15 millions d’euros.

En effet, Fulham qui vient de retrouver l’élite après une saison en Championship aimerait renforcer son attaque et verrait d’un bon oeil la venue de Traoré… Un deal pourrait être trouvé entre toutes les parties afin de relancer la carrière du joueur et de permettre à Lyon de récupérer quelques millions d’euros.