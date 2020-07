Mercato concurrent OM : Un joueur ciblé signe en Premier League pour 1M€!

Alors que l’Olympique de Marseille a conclu le recrutement de Leonardo Balerdi. Le club marseillais avait d’autres joueurs dans le viseur. Joel Veltman, dont le nom a souvent été associé à l’OM, s’est engagé avec le club anglais de Brighton.

Le défenseur néerlandais, Joel Veltman (28 ans), s’est engagé avec le club anglais de Brighton, mercredi. Son nom était évoqué du côté de l’OM. L’international néerlandais a été retenu cette saison suite au départ de Matthijs de Ligt vers la Juventus Turin. Avec 19 apparitions en championnat, Veltman faisait partie des cadres de l’effectif d’Erik ten Hag.

Joël Veltman a tourné une page de 18 ans avec l’Ajax Amsterdam en s’engageant avec le club anglais de Brighton, 15e de Premier League. Le transfert a été officialisé par les Seagulls et le club néerlandais, mercredi. Il était sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Ajax mais disposait d’une clause libératoire.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 29, 2020