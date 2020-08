Mercato concurrent OM : Un joueur clé de Nice pose sa condition pour un départ !

Bien que convoité, Youcef Atal se sent bien à Nice. Le latéral droit algérien ne ferme pas complètement la porte à un départ… Mais il n’ira pas n’importe où.

Auteur d’une première saison brillante sous les couleurs de l’OGC Nice, Youcef Atal (24 ans), n’a pas pu confirmer les belles promesses entrevues en 2019-2020. La faute à une vilaine blessure au genou qui a mis fin à sa saison en décembre. Revanchard, l’Algérien veut rester à Nice lors de ce mercato estival, pour jouer la ligue Europa, et montrer qu’il n’est pas juste un « one season wonder ».

« Le jour ou je devrais partir de Nice, ça sera pour un très grand club. »

Comme le joueur l’a confirmé en interview pour le journal l’équipe, il sera à Nice la saison prochaine… Sauf si un gros club vient toquer à la porte :

« Déjà, je n’ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j’en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d’Europe, s’est justifié Youcef Atal auprès du journal L’Equipe. Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien. »

Et Atal à raison d’évoquer la concurrence. L’OGC Nice a recruté à son poste le jeune Suisse Jordan Lotomba, qui va tenter de déloger l’Algérien de son poste.