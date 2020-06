Mercato concurrent OM : Un mauvais tour joué par le Herta Berlin à Lyon ?

Le mercato franco-français a débuté ce lundi. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Lyon a repris le chemin de l’entrainement et pourrait être amputé d’un joueur…

Comme Depay et Reine Adelaide, Lucas Tousart a retrouvé le au Groupama Training Center, à Décines. Lyon et son coach Rudi Garcia sont attendus pour des tests médicaux préalables à la reprise de l’entraînement. Le milieu de 23 ans pourrait manquer les deux matches de fin de saison de Lyon. Car malgré le lobbying forcené de Jean Michel Aulas, la Ligue 1 ne reprendra pas. Par contre, Lyon doit jouer son match de Ligue des Champions face à la Juve et en Coupe de la Ligue face au PSG… Le club pourrait jouer des rencontres sans Lucas Tousart…

Le Herta ne veut pas prolonger le prêt Tousart ?

En effet, le milieu de terrain a été transféré au Hertha Berlin pour 25 M€ en janvier dernier, puis prêté dans la foulée à Lyon pour y terminer la saison, Tousart est censé rejoindre l’Allemagne à compter du 1er juillet (soir avant, a priori ces deux matches). Même si un rallongement des prêts est autorisé par la FIFA, il faut aun accord des trois parties, et selon l’Equipe le club allemand compte bien récupérer Tousart à la date prévue….