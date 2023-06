Mercato concurrents : Le PSG discute avec un taulier de l’OGC Nice ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OGC Nice pourrait voir l’un de ses meilleurs joueurs filer au Paris-Saint-Germain. Jean-Clair Todibo est sur la short list du PSG et le représentant du joueur de 23 ans aurait même déjà rencontré Luis Campos.

Le PSG est très chaud sur ce début de mercato, après Ugarte et Kang-In Lee, les parisiens aimeraient s’offrir Jean-Clair Todibo (23 ans). Le défenseur central niçois est ciblé par le PSG depuis plusieurs mois et pourrait venir compléter la défense parisienne.

Selon Foot Mercato, Luis Campos aurait même déjà rencontré le représentant du joueur. L’international français viendrait au PSG, combler un manque en défense, dû aux pépins physiques de Milan Skriniar et à la longue blessure de Presnel Kimpembe. Jean-Clair Todibo correspond parfaitement aux attentes du nouveau projet que semble vouloir mettre en place Luis Campos à Paris.

Exclu :🚨#mercato #Ligue1 🔴🔵

▪️ suite blessure longue durée de Kimpembe et incertitude sur l’état physique de Skriniar, le PSG cherche un défenseur axial droit

▪️ Luis Campos a rencontré le représentant de JC Todibo il y a quelques semaines à Paris. https://t.co/mh4zHv69GL — Sébastien Denis (@sebnonda) June 22, 2023

Un départ inévitable ?

À Nice, Jean-Clair Todibo a pris une autre dimension, les dirigeants niçois le savent et espère réaliser une belle vente avec l’ancien barcelonais. Selon Fabrizio Romano, l’OGCN aurait fixé le prix du défenseur à 45 millions d’euros. En plus du PSG, des clubs anglais se seraient également positionnés sur le dossier Todibo.c