Mercato concurrents : Le PSG tarde, un sale coup pour l’OM avec le FC Barcelone?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Les Parisiens souhaitent recruter Ousmane Dembélé mais dans l’attente, les Barcelonais négocieraient avec Manchester United pour récupérer Martial !

L’Olympique de Marseille se serait vu proposer Anthony Martial pour ce mercato hivernal. Manchester United aurait en tête de recruter Boubacar Kamara selon RMC Sport et espérait faire entrer l’attaquant français dans la boucle pour faciliter les relations entre les deux clubs.

Malheureusement, le FC Séville s’est positionné et pourrait récupérer Martial. Selon l’Ara, média espagnol, le FC Barcelone aurait également l’intention de récupérer l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Anthony Martial pourrait être échangé avec Ousmane Dembélé. Cette piste est explorée par les Catalans en raison de l’inactivité du Paris Saint-Germain dans le dossier qui mène à l’ailier français.

⚽ El Barça explora fórmulas con el Manchester United para dar salida al extremo francés al mercado de invierno si no renueva como azulgrana ✍️ @xavi__hdezhttps://t.co/eBrdzVAenQ — Diari ARA en castellano (@araencastellano) January 2, 2022

Martial veut du temps de jeu

Les cartes semblent être entre les mains de Martial dans ce jeu de chaises musicales… Le Français a envie de rejouer au football après un début de saison très compliqué sous le maillot des Reds Devils. Sans temps de jeu, il souhaite partir pour retrouver des minutes et privilégiera certainement un club où il est sûr de jouer.

⚪🔵 Manchester United envisagerait de prêter Anthony Martial à l’OM cet hiver afin de contrer un possible transfert de Boubacar Kamara à Newcastle.https://t.co/z47IWQVIX7 — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2021

Au FC Barcelone, son poste semble bouché avec Memphis Depay, Ferran Torres qui vient d’arriver et le retour d’Ansu Fati. A Séville, il aura certainement plus de chance mais le trio Lucas Ocampos, Papu Gomez et Rafa Mir fait des ravages en Liga et a permis d’atteindre la seconde place juste derrière le Real Madrid.

A l’OM, Martial pourrait avoir la certitude de jouer sur le côté gauche et probablement en pointe avec Arek Milik… La piste semble toutefois s’éloigner puisqu’elle est dépendante du dossier Kamara. Plusieurs médias italiens persistent sur l’intérêt de l’AS Roma pour le minot.