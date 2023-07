Mercato concurrents : Lens pourrait voir cet énorme transfert capoter !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Annoncé depuis plusieurs semaines en partance pour le club d’Al-Nassr, Seko Fofana pourrait finalement rester à Lens.

Le club saoudien d’Al–Nassr vient d’être interdit de recrutement par la FIFA. Une mauvaise nouvelle pour Seko Fofana, le capitaine du RC Lens qui était censé rejoindre le club de Cristiano Ronaldo, cet été. Une mauvaise nouvelle pour les finances lensoises également qui allaient récupérer une trentaine de millions d’euros dans l’opération.

Al-Nassr a été sanctionné dans le cadre du transfert d’Ahmed Musa en 2018, le club saoudien n’aurait pas payé tous les bonus promis à son ancien club, Leicester. Le club anglais était censé recevoir 460 000 € de bonus, liés aux performances du joueur nigérian, qu’ils n’ont finalement jamais touché.

Al-Nassr have been banned by FIFA from registering new players for failing to pay add-ons owed to Leicester as part of the Ahmed Musa deal. Between 2018-20 Musa triggered £390k (€460k) in performance-related add-ons, which are yet to be paid despite CAS ruling in #LCFC‘s favour. pic.twitter.com/IlR1T2kuuE

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 12, 2023