Mercato concurrents : Nice tente un joli coup qui ferait du bien au flanc gauche de l’OM !

L’OM n’a qu’un seul piston gauche cette saison même si Sead Kolasinac peut dépanner à ce poste. Nuno Tavares affiche bien trop de carences et d’irrégularités et n’est que prêté par Arseanl. L’OM va donc devoir recruter à ce poste cet été, un bon coup est sur le marché du côté du Benfica. En effet, Grimaldo, formé au FC Barcelone, sera libre en juin prochain. Plusieurs clubs sont sur les rangs, en France c’est Nice qui tenterait sa chance…

Notícia em Inglaterra: Grimaldo já decidiu não renovar com o Benfica https://t.co/VOTQ6qxVhO pic.twitter.com/MYpF9Q0zMd — O Jogo (@ojogo) March 13, 2023

Une belle offre de contrat faite à Grimaldo par Nice ?

Recruté par Benfica lors de la saison 2015/2016, Alejandro Grimaldo est à 27 ans un cadre du club portugais. Le latéral gauche espagnol cumule 5 buts, 13 passes décisives en 42 matches cette saison et sera libre à la fin de la saison. Si Benfica tente de le faire prolonger, beaucoup de clubs sont sur les rangs pour le recruter. Selon les médias The Sun et O Jogo, Nottingham Forest, Valence, la Real Sociedad, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sont sur le coup mais Nice est également très intéressé par son profil. La direction azuréenne aurait même fait une proposition financière très intéressante à Grimaldo…

Tavares a tout fait à l’envers

»On a tous vu le même match. Tavares c’était une catastrophe ce soir. A un moment donné il a un super centre, il peut faire une belle reprise volée du pied droit. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a décidé de tout faire à l’envers. Si en plus offensivement il ne fait pas les bons choix, il lui reste quoi ? C’est un mec qui est bon techniquement, qui va vite, qui est hyper costaud physiquement. Mais il n’utilise pas ses qualités. Ce soir le repli défensif c’était ridicule. Le mec trottine. A un moment Guendouzi lui gueule dessus en lui demandant de revenir défendre. Tavares on dirait que ça ne le concerne pas de défendre. C’est hallucinant dès que ça met un peu de vitesse il ne bouge pas. Et à cause de ça Mbemba reste derrière. L’attitude défensive de Tavares est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi Tudor ne le secoue pas une bonne fois pour toutes. S’il veut faire une bonne carrière à un moment donné il faut défendre. Tu ne pas faire qu’attaquer. Mis à part un contrôle et un retour positif, devant il a été nul. Les deux actions que tu prends à la fin avec les deux têtes. Deux fois c’était lui qui a lâché le marquage. Même sur les coups de pied arrêtés il n’est pas foutu de garder un mec au marquage. Je ne comprends pas pourquoi Tudor sacrifie Clauss, qui dans l’attitude est présent, pour Tavares. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)