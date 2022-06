Mercato concurrents OM : Accord trouvé ! Déjà une grosse vente annoncée au LOSC?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon la presse italienne, Renato Sanches devrait s’engager avec l’AC Milan ! Le club lillois va récupérer un très gros chèque !

Renato Sanches était l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Malheureusement pour lui, son transfert au Bayern Munich n’a pas eu l’effet escompté sur sa carrière. L’international portugais a quelque peu ramé avant de rejoindre le LOSC pour se relancer.

Sanches, un deal entre 18 et 20M€?

En Ligue 1 depuis trois saison, le milieu de terrain n’a jamais caché qu’il souhaitait rejoindre un club d’un standing supérieur. Cela fait plusieurs mois que le nom de l’AC Milan tourne autour du Portugais… D’après le journaliste italien Manuele Baiocchini, un accord a déjà été trouvé !

Le joueur est d’accord pour rejoindre les Milanais ! Les deux clubs doivent maintenant trouver un terrain d’entente autour de la somme du transfert. Elle devrait se trouver entre 18 et 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Renato Sanches.

La grosse annonce de Botman sur son avenir

Alors que l’AC Milan discutait aussi pour récupérer Sven Botman, défenseur central néerlandais qui évolue au LOSC, le journaliste Manuele Baiocchini affirme qu’il est plutôt en discussions avec des clubs anglais. Newcastle, Manchester United ou encore Tottenham apprécieraient son profil.

Forcément en Premier League, les salaires sont plus élevés et donc plus intéressants pour Botman.Le Néerlandais a été questionné sur son avenir par Algemeen Dagblad alors qu’il est avec les Espoirs des Pays-Bas. Le défenseur central affirme qu’il devrait rejoindre un nouveau club lors de ce mercato estival et qu’une vente est proche d’être conclue. Deux clubs semblent dominer les négociations mais pour le moment aucun accord ne semble avoir été trouvé.

« Je pense que j’ai joué mon dernier match avec Lille. J’ai l’intention de faire un pas en avant. Des discussions sont en cours. Je ne vais pas en parler mais ça se passe bien. J’espère vraiment que le transfert sera achevé avant la nouvelle saison. Avant le début de la pré-saison même. L’AC Milan et Newcastle sont intéressés, oui. Je peux et je ne veux pas en dire beaucoup plus. Ce que je veux ? Faire un bon pas vers un bon championnat. Je suis impatient de franchir une nouvelle étape. Je suis conscient de ce que je veux. Il ne s’agit pas nécessairement d’aller dans tel club ou tel championnat. Il faut tout mettre sur la balance et l’ensemble doit vous convenir. Je dois avoir un très bon feeling par rapport à ça. » Sven Botman – Source : Algemeen Dagblad