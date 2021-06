Mercato concurrents OM: Accord trouvé pour Galtier ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Depuis l’annonce de son départ du LOSC, Christophe Galtier attend toujours que les Dogues le laisse s’en aller. Après plusieurs semaines de flou, la situation pourrait se décanter.

Cela fait plusieurs semaines que Christophe Galtier attend sagement de pouvoir quitter le LOSC. Après avoir remporté le championnat de France avec les nordistes. En hésitation entre Lyon et Nice, Galtier devrait finalement rejoindre les Rouges et Noirs. Problème, Olivier Létang, président de Lille, ne veut pas lâcher son entraîneur et réclamerait une somme d’environ 10M d’euros pour céder son coach aux Aiglons. Selon les informations de RMC, après de nombreux jours d’attente, l’affaire pourrait enfin se décanter.

Galtier officiellement Niçois d’ici quelques jours ?

A LIRE: MERCATO OM: DE LA CONCURRENCE POUR CE BUTEUR DE SERIE A ?

Christophe Galtier semble être plus proche que jamais de signer en faveur de l’OGC Nice. En effet, Lille est en besoin cruel d’argent et a vu dans le départ de Christophe Galtier une possibilité de renflouer les caisses. Cela devrait être le cas mais à moindre mesure. Selon RMC, la somme pour laisser partir Christophe Galtier du côté de Nice ne s’élèverait qu’à deux voire trois millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas poser problème aux Niçois qui souhaitent absolument avoir le Marseillais sur leur banc l’an prochain.