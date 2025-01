Mercato concurrents OM : Après Grönbaek et Santamaria, un 3e départ à venir de Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais continue son opération dégraissage !

Le Stade Rennais continue d’ajuster son effectif en ce début de mercato hivernal, avec un objectif clair : renforcer certaines zones de son équipe tout en allégeant son effectif. Après les arrivées notables de Seko Fofana et Brice Samba, le club breton se concentre désormais sur les départs. Le premier à quitter le navire est Albert Grönbaek, dont le prêt à Southampton a été officialisé ce mardi. Le club de Premier League, actuellement en grande difficulté avec une dernière place au classement, a confirmé l’arrivée de l’international danois jusqu’à la fin de la saison. Arrivé à Rennes pour 15 millions d’euros en provenance du FK Bodö/Glimt en Norvège, Grönbaek n’a pas su s’imposer comme titulaire, avec seulement deux buts et une passe décisive en 18 matches. Le joueur, qui n’a pas caché son désir de quitter Rennes, a été mis à l’écart par son entraîneur Jorge Sampaoli. « Je suis très excité de rejoindre Southampton. C’est un grand club et je pense que le style de jeu me correspond », a déclaré Grönbaek sur le site du club anglais.

Grönbaek prêté avec OA à Southampton

Un autre départ concerne Baptiste Santamaria, qui rejoint Nice après un temps de jeu limité à Rennes cette saison. Avec seulement 10 apparitions en Ligue 1, le milieu de terrain de 29 ans apportera son expérience et sa polyvalence à une équipe niçoise en quête de stabilité après plusieurs blessures. Ce transfert représente un vrai tremplin pour Santamaria, qui avait évolué à Angers et Tours avant son arrivée à Rennes. Pour Nice, ce recrutement témoigne de l’ambition du club de se mêler à la lutte pour les places européennes. Florian Maurice est très heureux de retrouver à Nice le joueur qu’il avait fait venir au Stade Rennais en 2021. « Je n’ai pas hésité une seconde avant de démarrer les discussions avec Baptiste. Nous étions alignés dès le départ avec le président, le Directeur général et le coach. Le mercato d’hiver est une fenêtre d’ajustement. Nous avons eu de nombreuses blessures au milieu de terrain sur la première partie de saison et nous avions besoin de densifier ce secteur. Baptiste a l’expérience, le volume, la qualité. C’est un joueur de haut niveau qui a besoin d’un nouveau challenge et, chose importante, qui est dans une condition physique optimale », a confié le directeur sportif de l’OGC Nice.

Santamaria retrouve Maurice à Nice

Enfin, Glen Kamara, arrivé l’été dernier en provenance de Leeds United, pourrait également quitter Rennes cet hiver. L’international finlandais, qui n’a disputé que 13 matches en Ligue 1 cette saison, n’a pas répondu aux attentes des dirigeants rennais. Selon l’Equipe, plusieurs clubs anglais, dont Southampton, Ipswich Town, Burnley, Sunderland et Middlesbrough, sont intéressés par ses services. Toutefois, un nouveau prétendant pourrait se faire une place dans ce dossier et devancer les clubs britanniques dans la course à sa signature.