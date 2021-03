Mercato concurrents OM : Aulas a déjà une idée de ce qu’il compte faire avec Rudi Garcia !

LOSC, PSG, AS Monaco, Lyon… Football Club de Marseille vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Jean-Michel Aulas a profité de sa conférence de presse pour évoquer le dossier épineux de l’avenir de Rudi Garcia !

Rudi Garcia est l’entraîneur de Lyon depuis son départ de l’Olympique de Marseille. Après une saison plus difficile en championnat, il est actuellement sur le podium.

Il y a des tendances mais je les garde pour moi — AULAS

Jean-Michel Aulas vise toujours le titre de champion de France cette saison. Il affirme que cela aura forcément une incidence sur son choix de prolonger ou non son coach.

» La situation n’a pas évolué Rudi Garcia. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l’esprit d’aller le plus haut possible. On a vu contre Paris que l’on a failli ne pas assurer le niveau qui est le nôtre. C’est très serré et on respecte ce que l’on a dit. Il y a des tendances mais je les garde pour moi. La meilleure solution pour Garcia c’est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein. Aucun contact pris avec aucun autre entraîneur que Rudi. Ceux qui prétendent savoir ont plus de chance de se tromper. Ce serait maladroit de ne pas dire que le titre en Ligue 1 ne serait pas important dans la décision. Mais cela ne sera pas déterminant, ni dans un sens ni dans l’autre. Quand on renouvelle quelqu’un c’est plus facile de donner les plus et les moins. Tout est possible mais il faut terminer très fort. C’est la marque de fabrique du club ces dernières années. On va forcer le destin pour y arriver » Jean-Michel Aulas – Source : Conférence de presse