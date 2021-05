Mercato concurrents OM : Aulas dézingue un journaliste sur la rumeur Juninho pour remplacer Rudi Garcia !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Ces derniers jours, une rumeur affirmait que Juninho pourrait devenir le projet coach lyonnais… Le président Aulas a répondu au journaliste de L’Equipe sur Twitter !

Juninho souhaiterait devenir plus important sur le plan sportif et notamment sur les terrains à Lyon selon France Football. Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe s’est exprimé à ce sujet dans une émission sur l’actualité du club rhodanien.

Une fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! — AULAS

Jean-Michel Aulas, qui n’a pas une très bonne relation avec ce journaliste, n’a pas hésité à le dézinguer sur les réseaux sociaux et réfuter totalement cette rumeur qui affirme que Juninho pourrait coacher l’équipe lyonnaise la saison prochaine.

« Une fois de plus, Hugo G le journaliste de L’Equipe raconte à sa sauce ce qu’il croit être sa vérité : Une fois de plus il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! Et moi qui croyait qu’il avait grandi : il ferait mieux de parler du retour de notre Karim Benzema en Equipe de France un vrai bonheur ! » Jean-Michel Aulas – Source : Twitter (19/05/21)