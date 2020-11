Mercato concurrents OM : Aulas (Lyon) a tranché concernant ces trois joueurs importants !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM. Jean Michel Aulas s’est fait une raison concernant son attaquant Memphis Depay. L’international néerlandais partira libre en juin, pas avant ! Et cela vaut aussi pour Aouar et Dembélé.

Jean-Michel Aulas a répondu aux questions de Top of the Foot sur RMC. Le président de Lyon ne veut pas entendre parler d’un départ de Memphis Depay cet hiver. Même si le joueur est annoncé au FC Barcelone, il ne quittera pas la Ligue 1 avant la fin de son contrat en juin 2021. Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont eux aussi courtisés et ne seront pas libérés avant la fin de saison. Le président Aulas compte bien retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine en devançant l’OM, Rennes, Lille ou encore Monaco…

Objectif podium pour Lyon

«On a pas mal d’internationaux dans différentes sélections, dont Memphis, qui est un leader. Memphis, je n’ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu’il peut apporter à l’Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l’OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat). J’ai été le premier à dire qu’il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m’a écouté à l’époque du mercato puisqu’on le voyait partir. Il y a non seulement Memphis, mais aussi Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Depuis le début, je vous ai dit, ils ne partiront pas car une année où on a été injustement privé de coupe d’Europe, il faut absolument réussir la saison (…) Donc Memphis va rester (finir la saison à Lyon)».

Jean-Michel Aulas – source : RMC (10/11/2020)