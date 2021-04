Mercato concurrents OM : Aulas veut arracher une pépite italienne à la Juventus !

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Juninho et Jean-Michel Aulas seraient prêt à tenter le coup du très prometteur Nicolo Rovella.

Lyon va devoir se renforcer lors du mercato estival 2021. Avec les probables départs d’Houssem Aouar et Memphis Depay, le directeur sportif brésilien Juninho va avoir du pain sur la planche.

De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan

Un joueur serait déjà pisté au milieu ! En effet, selon son agent qui s’est exprimé dans les colonnes de Tuttosport, Lyon suit de très près l’évolution de Nicolo Rovella. Le jeune milieu défensif qui appartient à la Juventus est prêté au Genoa depuis cet hiver et s’est bien intégré. Prometteur, il serait suivi par plusieurs autres écuries.

« C’est un gars différent, il a une intelligence supérieure à la moyenne. Il est jeune, mais il a une grande personnalité et a tout d’un vrai grand joueur. De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan. La Juventus Turin le suit tous les week-end. On verra ce qui est le mieux pour lui à l’avenir. La perspective de le voir en concurrence avec les milieux de la Juventus la saison prochaine ne me fait pas peur. Je connais bien Nicolo, plus le niveau est élevé, plus il est excité et performant. » L’Agent du joueur – Source : Tuttosport