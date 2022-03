Mercato concurrents OM : Aulas veut une liquidation de l’effectif lyonnais ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Ce mardi, L’Equipe consacre un gros dossiers aux salaires de Ligue 1. Du côté de Lyon de plusieurs éléments (et pas des moindres) devraient changer d’air cet été.

En effet, Lyon traverse encore une saison compliquée, ils sont 10e à 10 points du podium. Jean Michel Aulas aurait décidé de renouveler profondément son effectif cet été avec au passage l’occasion de réduire la masse salariale du club. Plusieurs joueurs devraient donc être poussé vers la sortie…

Lyon espère plus de 60M€ pour Paqueta et ne retiendra pas grand monde…

Jason Denayer qui arrive au terme de son contrat ne sera pas retenu. Aucun accord autour d’une prolongation n’a été trouvé. La recrue phare de l’été dernier, Jérôme Boateng pourrait déjà changer d’air. Lyon pourrait tenter de trouver un accord avec lui pour le libérer de sa deuxième année de contrat. D’habituels titulaires comme Léo Dubois, Moussa Dembélé voire Karl Toko Ekambi ne seront pas retenus en cas d’offres intéressantes. Le brésilien Thiago Mendes devrait lui aussi quitter Lyon, tout comme Houssem Aouar, qui a perdu son statut. De plus, Lyon veut réussir le transfert de Lucas Paqueta, l’objectif serait de réaliser à cette occasion le plus gros transfert de l’histoire des Gones, donc plus de 60M€. Par contre, Aulas aurait comme priorité de prolonger Maxence Caqueret et dans une moindre mesure Rayan Cherki. Seulement les discussions n’avancent pas et Nice est sur le coup pour tenter d’enrôler les deux jeunes joueurs. Selon Foot Mercato, Emerson pourrait lui repartir à Chelsea, le joueur ne voudrait pas rester au delà de son prêt. Lyon pourrait donc enregistrer un maximum de 11 départs cet été, et devra donc reconstruire…