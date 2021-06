Mercato concurrents OM: Beaucoup d’arrivées à prévoir à Monaco !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Les Monégasques vont être très actifs sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées.

L’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Avec l’un des plus gros chéquiers du championnat de France et la qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté devrait beaucoup recruter. Paul Mitchell, directeur sportif du club, a confirmé cette tendance.

« On est toujours aux aguets. Entre 4 et 7, c’est le turnover moyen. Mais on est conscients qu’on peut perdre tout le monde à tout moment, et on doit s’y préparer du mieux qu’on peut. Le président suit le chemin que l’on a choisi. Je ne sens pas de pression de sa part pour vendre. Ça peut arriver, car nos joueurs peuvent affoler le marché, mais on n’en a pas besoin. » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)

Pas de changement de coach à Monaco

Dans ce même entretien, Paul Mitchell a également confirmé que Niko Kovac devrait bel et bien être sur le banc de l’AS Monaco la saison prochaine.

Dans le football, on ne peut jamais dire jamais. Mais on a planifié méticuleusement l’intersaison avec Niko, et on est constamment en contact. Avec une telle implication, la question de l’entraîneur ne se pose pas. C’est un homme avec une très grande intégrité, il colle à ce qu’on veut. Mon job est de le soutenir, mais aussi de le pousser » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)