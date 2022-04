Mercato concurrents OM : Ben Arfa fauteur de troubles et déjà indésirable au LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Recruté le 19 janvier dernier par le LOSC, Hatemp Ben Arfa pourrait déjà quitter le club suite à une grosse altercation avec son coach…

La carrière d’Hatem Ben Arfa est de plus en plus incompréhensible. Le joueur a bien du mal a rester dans un club, et il pourrait battre un record au LOSC. Recruté le 19 janvier dernier, suite au départ d’Ikoné, le milieu offensif pourrait déjà quitter Lille.

Clap de fin pour Ben Arfa au LOSC ?

En effet, après le piteux match nul 0-0 concédé face à Bordeaux avec pourtant une supériorité numérique, le ton est monté. Le journal l’Equipe rapporte qu’Hatem Ben Arfa a accusé son coéquipier Tiago Djalo concernant un fait de jeu. L’échange a été musclé se transformant même en altercation. Le quotidien raconte que « Jorge Maciel, l’un des adjoints de Jocelyn Gourvennec, essaie dans un premier temps de calmer le jeu. Sans succès. Sortant de son bureau selon un témoin, l’entraîneur du LOSC tente lui aussi de prendre la parole et de faire redescendre la température. Ben Arfa ne décolère pas et, comme révélé par Téléfoot, prononce des mots particulièrement durs à l’encontre du coach breton. À l’extérieur du vestiaire, les acteurs sont médusés d’entendre de tels éclats de voix. » Ben Arfa n’a pas participé au décrassage du lendemain, le LOSC envisagerait de ne plus faire jouer le joueur de 35 ans.